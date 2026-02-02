ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ? ಈ 5 ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
How to keep ginger garlic paste fresh: ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಹಲವಾರು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.
ಇಲ್ಲಿವೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳು
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಅಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪದಾರ್ಥವೆಂದರೆ ಅದು ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಇದು ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಅದನ್ನು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಹಲವಾರು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.
ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಆ ನಂತರ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು, ಶುಂಠಿ ತುಂಡನ್ನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ರುಬ್ಬಿ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿ ಬಳಸಿ
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡುವುದಲ್ಲದೆ, ವಾಸನೆಯು ಡಬ್ಬಿಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಜಿಪ್ ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್
ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಇದು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಂತೆಯೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹರಿದಿರಬಾರದು.
ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ. ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಸಂರಕ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಉಪ್ಪಿನ ತಂತ್ರ
ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
