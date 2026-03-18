Kannada

ಬಲು ರುಚಿಯಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೆಣಸು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸಿಂಪಲ್‌ ವಿಧಾನಗಳಿವು

food Mar 18 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram
ಕಟ್‌ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ

ಮೆಣಸನ್ನು ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಕಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮೆಣಸಿನೊಳಗಡೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಧ್ಯೆ ಕಟ್‌ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ

Image credits: instagram
ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು?

ಒಂದು ಕಪ್ ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಂತೆಯನ್ನು ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಪೌಡರ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಗು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು

Image credits: instagram
ಮಜ್ಜಿಗೆ

ಕೆನೆ ಇರದ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಂತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

Image credits: instagram
ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಮೆಣಸು ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ

ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ 24 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಡಿ, ಆ ಬಳಿಕ ಮೆಣಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಟನ್‌ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹರಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಮೂರು ದಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಇಡೋದು, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸೋದು ಮಾಡಿ

Image credits: instagram
ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ

ಮೆಣಸು ಗರಿ ಗರಿ ಒಣಗಬೇಕು, ಆಗ ಮೆಣಸು ರೆಡಿ ಆದಂತೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

Image credits: instagram

