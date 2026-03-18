ಮೆಣಸನ್ನು ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮೆಣಸಿನೊಳಗಡೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಧ್ಯೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಒಂದು ಕಪ್ ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಂತೆಯನ್ನು ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಗು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು
ಕೆನೆ ಇರದ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಂತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ 24 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಡಿ, ಆ ಬಳಿಕ ಮೆಣಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹರಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಮೂರು ದಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಇಡೋದು, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸೋದು ಮಾಡಿ
ಮೆಣಸು ಗರಿ ಗರಿ ಒಣಗಬೇಕು, ಆಗ ಮೆಣಸು ರೆಡಿ ಆದಂತೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
