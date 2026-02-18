Cooking Tips: ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
Instant Dosa Batter Fermentation: ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗಲು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕಾಯುವ ದಿನ ಮುಗಿಯಿತು. ಕೆಲವು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ ಸವಿಯಲು ಈ ವಿಧಾನ ಬೆಸ್ಟ್.
ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ
ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗಲು (Fermentation) 8 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು!
ವೇಗವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗಲು ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
40-60 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬುತ್ತೆ
2 ಕಪ್ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲು ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಚಮಚ 'ಆಕ್ಟಿವ್ ಡ್ರೈ ಯೀಸ್ಟ್' (Active dry yeast)ಅನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಮೇಜಾನ್ನಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಇದು 40-60 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರು (Yogurt)
ಒಂದು ಚಮಚ ತಾಜಾ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೇಗನೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣ
ಓವನ್ ಅನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿ, ನಂತರ ಅದರೊಳಗೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರೆ ಇಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪಾಟ್ (Instant Pot) ನ 'Yogurt Mode' ಬಳಸಿ.
ಸಕ್ಕರೆ
ಒಂದು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಯೀಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕು ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು
ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಯೀಸ್ಟ್ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನ
ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿದರೆ ದೋಸೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ.
ಉಪ್ಪು
ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗಿದ ನಂತರ ಸೇರಿಸಿ. ಮೊದಲೇ ಹಾಕಿದರೆ ಹುದುಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು.
ಕ್ಲೋರಿನ್ ರಹಿತ ನೀರು
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ನೀರು ಬಳಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂಶವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿ ಬೇಕೆಂದರೆ ಕಾಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ, ಆದರೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯೀಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣದ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ!
