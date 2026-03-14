ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 10 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಲ್ಲ
Kitchen Tricks: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ; ಆದರೆ, ಅವು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು. ಆದರೆ, ನೀವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅವು ಕೇವಲ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಲು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು 2 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡಿ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಇವತ್ತು , ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದೇ ತಂತ್ರದಿಂದ, ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ತಾಜಾ, ದೃಢ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಹ್ಯಾಕ್:
ಇದು 100% ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಕಾಂಡವನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ನಿಂದ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್/ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಬಳಸಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲಿನ ಕಾಂಡವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಇದು ಎಥಿಲೀನ್ ಅನಿಲ ಹೊರಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು 5 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸದೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಬಹುದು.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗೊನೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅನಿಲವು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಇದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ., ಇನ್ನು ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಯೂಮೀನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಸುತ್ತಿದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ; ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ಶಾಖದ ಮೂಲಗಳು, ಓವನ್ಗಳು ಅಥವಾ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳ ಬಳಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ನೆನಪಿಡಿ. ಸೇಬು, ಮಾವು, ಆವಕಾಡೊ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊಗಳಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಹ ಎಥಿಲೀನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ; ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
