ಬೆಕ್ಕು ಬೇಡ, ಬೋನು ಬೇಡ.. ಇದೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು.. ಮನೆ ಹತ್ರ ಇಲಿ ಸುಳಿಯೋದೂ ಇಲ್ಲ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟ ಶುರುವಾದರೆ ಬಟ್ಟೆ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೋಂಕುಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ
1. ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ (Peppermint Oil):
ಹತ್ತಿಯ ಉಂಡೆಗೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಇಲಿಗಳು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದರ ತೀವ್ರ ವಾಸನೆ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
2. ಕರ್ಪೂರ ಬಳಕೆ:
ಕರ್ಪೂರದ ವಾಸನೆಯೂ ಇಲಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆ, ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಹಾಗೂ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಇಡಬಹುದು.
ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಇಲಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಕಾರಿ
3. ಈರುಳ್ಳಿ:
ತಾಜಾ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಇಲಿಗಳು ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದರ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅವು ದೂರ ಸರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
4. ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಕರಿಮೆಣಸು:
ಇಲಿಗಳು ಓಡಾಡುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತವೆ.
ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ
5. ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಿ:
ತೆರೆದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಧಾನ್ಯ, ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
6. ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ:
ಕಸ, ಹಳೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಬಳಕೆಯಾಗದ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಆಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ
7. ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ:
ಬಾಗಿಲಿನ ಕೆಳಭಾಗ, ಗೋಡೆಯ ಬಿರುಕುಗಳು, ಪೈಪ್ಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಇಲಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
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