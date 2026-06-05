How to make authentic pepper rasam: ಕೇವಲ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೆಣಸಿನ ರಸಂ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರಸಂಗೆ ಬಳಸುವ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಸಾಲೆ ಇದರ ರುಚಿಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ!

ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ರಸಂ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ರಸಂ, ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಸಾರನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾದಾಗ ಕಾಡುವ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವೂ ರುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆರಾಮ ನೀಡಲು ಈ ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ರಸಂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಕುಡಿದಷ್ಟೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು.

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ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ರಸಂ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು: ಸಣ್ಣ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು
ಕಾಳುಮೆಣಸು : 1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ
ಜೀರಿಗೆ: 1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ: 4 ಎಸಳುಗಳು
ಅರಿಶಿನ: ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 2
ಸಾಸಿವೆ: ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ
ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ: 1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ
ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು: ಸ್ವಲ್ಪ

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಮೊದಲಿಗೆ ಹುಣಿಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಅಥವಾ ಒರಳಿಗೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ (ತರಿ ತರಿಯಾದ ಪುಡಿ) ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ರಸಂಗೆ ಈ ಮಸಾಲೆಯೇ ಅಸಲಿ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹುಣಿಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಜಜ್ಜಿದ ಮೆಣಸು-ಜೀರಿಗೆಯ ಮಸಾಲೆ, ಅರಿಶಿನ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ರಸಂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದ ನಂತರ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸಾಸಿವೆ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಿ ರಸಂಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಘಮಘಮಿಸುವ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೆಣಸಿನ ರಸಂ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ..

ತುಪ್ಪದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಳಸಿ: ರಸಂಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದ ಒಗ್ಗರಣೆ ನೀಡಿದರೆ ರಸಂನ ಘಮ ಮತ್ತು ರುಚಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಜಜ್ಜಿರಿ: ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡುವ ಬದಲು, ರಸಂ ಮಾಡುವಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡರೆ ಅಸಲಿ ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ಸ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಘು ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಸಂ ಕುದಿಯುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಹುಳಿ, ಖಾರ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಕುದಿಸಬೇಡಿ: ಮೆಣಸು-ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ರಸಂ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕುದಿಸಬಾರದು. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕುದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಸಂ ಕಹಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇಂಗಿನ ಬಳಕೆ: ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಂಗು (Asafoetida) ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ರಸಂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತದೆ.