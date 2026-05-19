- ಕುಕ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪದೇ ಪದೇ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ!
Kitchen hacks: ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಆದರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಕುಕ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಲೂಸ್ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕುಕ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೂಸ್ ಆಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಲೂಸ್ ಆಗುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಡಿಲವಾದಾಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಬಿಗಿದರೂ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸಡಿಲಗೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಲುಗಾಡಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಲೆನೋವು ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಕ್ರೂಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಲೂಸ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್' ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಸಾರಾಂಶ. ಸಡಿಲವಾದ ಸ್ಕ್ರೂ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು, ಅದರ ತಿರುವುಗಳ (threads) ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅದು ಒಣಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಸ್ಕ್ರೂ ಅನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೇಗನೆ ಲೂಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ಟ್ರಿಕ್.
M-ಸೀಲ್ (M-Seal) ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಇದೆ
ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಜೊತೆಗೆ 'M-ಸೀಲ್' ಬಳಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತು M-ಸೀಲ್. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. M-ಸೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆರೆತು, ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಪೇಸ್ಟ್ನಂತೆ ಆದ ನಂತರ ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
M-ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲು, ಮೊದಲು ಲೂಸ್ ಆದ ಹ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಸ್ಕ್ರೂಡ್ರೈವರ್ ಬಳಸಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಳಗಿರುವ ಸ್ಕ್ರೂ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ತೆಗೆದ ನಂತರ, ಸ್ಕ್ರೂ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ನಂತರ, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡ M-ಸೀಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ಕ್ರೂನ ತಿರುವುಗಳಿಗೆ (threads) ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹಚ್ಚಿ. M-ಸೀಲ್ ಸ್ಕ್ರೂಗೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹತ್ತುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸ್ಕ್ರೂ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನಡುವೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಧವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. M-ಸೀಲ್ ಹಚ್ಚಿದ ಸ್ಕ್ರೂ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ. ಸ್ಕ್ರೂ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ಕ್ರೂ ಬಿಗಿದ ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ M-ಸೀಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೋಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ. ಬೋಲ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹಚ್ಚಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ. ಇದು ಬೋಲ್ಟ್ ಅಲುಗಾಡದಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ
M-ಸೀಲ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಿಶ್ರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ M-ಸೀಲ್ ಬಿಸಿಗೆ ಕಳಚಿ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, M-ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕುಕ್ಕರ್ ಎಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಯಾದರೂ ಇದು ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
