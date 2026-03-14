ಆ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚಪಾತಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ ಆಗುತ್ತೆ; ಒಣಗೋದೇ ಇಲ್ಲ!

kitchen Mar 14 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram
ಮೃದು ಚಪಾತಿ

ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಮೆತ್ತಗೆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ.

ಬಿಸಿ ನೀರು

ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲೆಸುವಾಗ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಹೌದು. ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಕಲೆಸಬೇಕು

ಸಕ್ಕರೆ

ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದರೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು

ಹಾಲು-ಮೊಸರು

ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೆಲಸುವಾಗ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಹಾಕಿದರೆ ಮೆತ್ತಗಾಗುವುದು

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ

ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಲೆಸಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೃದು ಆಗುವುದು

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಕಲೆಸಿದರೆ ಚಪಾತಿ ಮೆತ್ತಗಾಗುವುದು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರುಚಿಯೂ ಬರುವುದು

