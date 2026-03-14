ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಮೆತ್ತಗೆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲೆಸುವಾಗ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಹೌದು. ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಕಲೆಸಬೇಕು
ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದರೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು
ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೆಲಸುವಾಗ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಹಾಕಿದರೆ ಮೆತ್ತಗಾಗುವುದು
ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಲೆಸಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೃದು ಆಗುವುದು
ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಕಲೆಸಿದರೆ ಚಪಾತಿ ಮೆತ್ತಗಾಗುವುದು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರುಚಿಯೂ ಬರುವುದು
