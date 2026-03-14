ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಕರಿಬೇವು, ಜೀರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರಿಷಿಣ, ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ಮೊದಲು ಮೂರು ಕಪ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಮೊದಲು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜವನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರಿಷಿಣ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು ಕೂಡ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಈಗ ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ , ಚಪಾತಿ, ದೋಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಿರಿ
Weight Loss: ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 7 ಫೈಬರ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು
ಸಾಂಭಾರ್ಗಿಂತ ರುಚಿಯಾಗೋ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಜಂಪು; ಒಂದೇ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಸಾಕು! ಬೇಗ ಕೆಡಲ್ಲ
ಹೃದಯಾಘಾತ ಸೇರಿ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಯಲು 9 ಮೀನು ಆಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ
ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸೀಕ್ರೇಟ್ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ ರುಚಿಯಾಗೋದು