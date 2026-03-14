ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿಪುಡಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇದು!

food Mar 14 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram
Kannada

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಕರಿಬೇವು, ಜೀರಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರಿಷಿಣ, ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

Kannada

ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಮೊದಲು ಮೂರು ಕಪ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Kannada

ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ

ಮೊದಲು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜವನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ

Kannada

ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಹುರಿಯಿರಿ

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರಿಷಿಣ‌, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು ಕೂಡ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Kannada

ದೋಸೆ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಿ

ಈಗ ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ , ಚಪಾತಿ, ದೋಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಿರಿ

