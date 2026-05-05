ಈ ಮೂರು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಮೇನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡಿ; 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಿಗಟ್ಟಲೇ ತರಕಾರಿ ಸಿಗ್ತವೆ
Summer gardening tips: ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲ ನಡುವೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಹಸಿರು ತೋಟವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, ಕೇವಲ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತರಕಾರಿ
ಮೇ ತಿಂಗಳ ಬೇಸಿಗೆಯು ತೀವ್ರವಾದ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರೂ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಹವ್ಯಾಸ (Gardening) ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ, ಆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಸಮಯ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅತೀ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನೀಡಬಲ್ಲದು.
3 ಅದ್ಭುತ ಗಿಡಗಳಿವು
ಮೇ ತಿಂಗಳ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಗಿಡಗಳಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಗಿಡಗಳು ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ಅಂತಹ 3 ಅದ್ಭುತ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ ತಾಜಾ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು
1. ಸೋರೆಕಾಯಿ (Bottle Gourd)
ಸೋರೆಕಾಯಿಯು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕುಂಡ ಅಥವಾ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಲಘುವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಲು ಜಾಲರಿಯ (Trellis) ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕು.
ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ?
12-15 ಇಂಚಿನ ಕುಂಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಉತ್ತಮ ಮಣ್ಣು, ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಬೀಜವನ್ನು 1 ಇಂಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ.
ಕೇವಲ 50-60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
2. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (Okra)
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯ ರಾಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಇದು ಬೇಗನೆ ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಗಿಡವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 6-7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕೊಡಿ.
ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕುಂಡವನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಬೀಜವನ್ನು 1-2 ಇಂಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ.
ಒಂದೇ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ 2-3 ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು.
ಸುಮಾರು 45-55 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕೀಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
3. ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Green Chili)
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಗಿಡವು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ ಸಾವಯವ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹದವಾದ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ನೀರು ನೀಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ 10-15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ.
ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ?
8-10 ಇಂಚಿನ ಕುಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಗಿಡವನ್ನು ತರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೀಜದಿಂದಲೂ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
50-60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು
ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Drainage) ಇರಲಿ.
ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲು ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿರಿ.
ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ
ನೀವು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದರೆ ಹಾಗೂ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೇ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಂತಹ ಗಿಡಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.