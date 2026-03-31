ಕಡ್ಡಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಸಾಧ್ಯ

ಕರಿಬೇವು ಗಿಡವನ್ನ ಕಡ್ಡಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. 

life Mar 31 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
ಸರಿಯಾದ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ

ಬೆಳೆಸಲು ಬಳಸುವ ಕಡ್ಡಿಯು ತುಂಬಾ ಎಳೆಯದೂ ಇರಬಾರದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು. ಕಡ್ಡಿಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಬೇಗನೆ ಬರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ

ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುವಂತಹ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ. ಮರಳು ಮತ್ತು ಕೋಕೋಪೀಟ್ (cocopeat) ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ನೆಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

Image credits: Getty
ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ

ನೆಟ್ಟ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅಥವಾ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಇದು ಮಿನಿ ಗ್ರೀನ್‌ಹೌಸ್ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕಡ್ಡಿ ಒಣಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: Getty
ಬೆಳಕು

ಗಿಡವನ್ನು ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಬೀಳುವಂತಹ ನೆರಳಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಬೇರುಗಳು ಬರಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 4 ವಾರಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯಿರಿ. 

Image credits: Getty
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ

ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. 

Image credits: Getty

