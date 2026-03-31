ಕರಿಬೇವು ಗಿಡವನ್ನ ಕಡ್ಡಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಬೆಳೆಸಲು ಬಳಸುವ ಕಡ್ಡಿಯು ತುಂಬಾ ಎಳೆಯದೂ ಇರಬಾರದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು. ಕಡ್ಡಿಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಬೇಗನೆ ಬರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುವಂತಹ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ. ಮರಳು ಮತ್ತು ಕೋಕೋಪೀಟ್ (cocopeat) ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ನೆಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನೆಟ್ಟ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅಥವಾ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಇದು ಮಿನಿ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸ್ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕಡ್ಡಿ ಒಣಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗಿಡವನ್ನು ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಬೀಳುವಂತಹ ನೆರಳಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಬೇರುಗಳು ಬರಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 4 ವಾರಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯಿರಿ.
ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್, ನಂಬರ್ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ 6 ಡ್ರೆಸ್!
ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ- ಇದು ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನ!
ಮನೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲು ಈ 7 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಸಾಕು!