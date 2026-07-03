Home Gardening: ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಸಾಕು… ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರಶಿನ ಬೆಳೆಯಬಹುದು
Gardening Tips: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಲಬೆರಕೆ ಅರಿಶಿನದಿಂದ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಕೇವಲ 100-200 ಗ್ರಾಂ ಹಸಿ ಅರಿಶಿನ, ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, 8-10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಬೆಳೆಯಿರಿ
ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತಿಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಅರಶಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಿಂತ ಹಾನಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು.ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ಉತ್ತಮ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಆರಿಸಿ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 100-200 ಗ್ರಾಂ ಉತ್ತಮ ಹಸಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಸ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಾಜಾ, ದಪ್ಪ, ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಹಸಿ ಅರಿಶಿನದ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಅಗ್ಗದ, ರಾಸಾಯನಿಕ ತುಂಬಿದ ಅರಿಶಿನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ 4-5 ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಹಂತವು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾದ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ 7-10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅವು ಬೇಗನೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಹ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಬಹುದು.
ಮಣ್ಣನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ
ಅರಿಶಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ, 12-18 ಇಂಚು ಅಗಲದ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಮಡಕೆ ಆಳವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹಳೆಯ ಬಕೆಟ್ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಈಗ, 50% ತೋಟದ ಮಣ್ಣು, 30-40% ಹಸುವಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ಮತ್ತು 10-20% ಮರಳು ಅಥವಾ ಕೊಕೊಪೀಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ 4-5 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಅಗೆಯಿರಿ. ಅರಿಶಿನ ತುಂಡನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಮೊಳಕೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ.
ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೆಡಿ
ನೀವು ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 8-10 ಇಂಚು ಅಂತರದಲ್ಲಿ 2-3 ತುಂಡುಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ನೆಟ್ಟ ನಂತರ, 4-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖವಿದ್ದರೆ, ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಮಣ್ಣು ಒಣಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಸ್ಯ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 20-30 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಸುವಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ಸಸ್ಯವನ್ನು ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಅರಿಶಿನ ಯಾವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ?
ಅರಶಿನ ಬೆಳೆಯಲು 8-10 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮೇ-ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ, ಅದು ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಅಗೆಯಿರಿ. 100-200 ಗ್ರಾಂ ಬೀಜಗಳಿಂದ ನೀವು 1-4 ಕೆಜಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಾಜಾ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.