Monsoon gardening tips: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾಟ್ನಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಈ 5 ಸಸ್ಯಗಳು
Growing herbs in small pots: ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ; ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳಿಬೋದು
ನಿಮಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಹವ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಗಿಡಗಳನ್ನು (Herbs) ನೆಡಲು ಮಳೆಗಾಲವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಸಮಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಹಿತವಾದ ಬಿಸಿಲು ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ದೊಡ್ಡ ತೋಟದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ, ಟೆರೇಸ್ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಈ ಗಿಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಗೆ ತಾಜಾತನ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ 5 ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
1. ಪುದೀನಾ (Mint)
1. ಪುದೀನಾ (Mint)
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚಟ್ನಿ, ರಾಯತ, ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.
2. ತುಳಸಿ (Basil/Tulsi)
2. ತುಳಸಿ (Basil/Tulsi)
ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಿಡ. ಇದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಟೀ, ಕಷಾಯ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಂಡದ ಸುತ್ತ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದರೆ ತುಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
3. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು (Coriander)
3. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು (Coriander)
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತಿದ್ದರೆ (Good drainage) ಇದು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
4. ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ (Lemongrass)
4. ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ (Lemongrass)
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಸುಗಂಧವು ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
5. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಜ್ವೈನ್ ಗಿಡ (Indian Borage)
5. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಜ್ವೈನ್ ಗಿಡ (Indian Borage)
ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಗಿಡವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಷಾಯ, ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತಹ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಮಳೆಗಾಲವು ಸುಸಮಯ. ಪುದೀನಾ, ತುಳಸಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ತಾಜಾ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪಡೆಯಬಹುದು.
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