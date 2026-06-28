Gardening Tips: ನಿಮ್ಮ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಕುಗ್ಗಿವೆಯೇ? ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹಸಿರು, ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹುಳುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ?

ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಬಿಸಿಲು, ತೇವಾಂಶ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ನೆಡುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ದುಬಾರಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಕುಗ್ಗಿವೆಯೇ? ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹಸಿರು, ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹುಳುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ?

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ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳು (Sap-Sucking Pests) ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಈ ಕೀಟಗಳು ಗಿಡದ ರಸವನ್ನು ಹೀರಿ ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಕೂಡಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅಥವಾ ಸೊಟ್ಟಗಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ದುಬಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದಲೇ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತವೆ?

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ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏಫಿಡ್ಸ್ (Aphids), ವೈಟ್‌ಫ್ಲೈಸ್ (Whiteflies), ಥ್ರಿಪ್ಸ್ (Thrips) ಮತ್ತು ಸ್ಪೈಡರ್ ಮೈಟ್ಸ್ (Spider Mites) ನಂತಹ ಕೀಟಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಟಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿದರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವ ಎಲೆಗಳು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೀಟಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡದ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಪ್ ದ್ರವ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಇರುವೆಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ಇರುವಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲೆಗಳ ಬಣ್ಣ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಹೂವು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

DIY ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ

ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ. ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 5-7 ಮಿ.ಲೀ. ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹನಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ಪ್ರೇ

10-12 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಮತ್ತು 2-3 ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಮರುದಿನ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸ್ಪ್ರೇನ ಘಾಟು ವಾಸನೆಗೆ ಅನೇಕ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳು ಗಿಡಗಳಿಂದ ದೂರ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಮೈಲ್ಡ್ ಸೋಪಿನ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ

ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮೈಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಈ ದ್ರಾವಣವು ಕೀಟಗಳ ಹೊರಪದರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಬಹುದು.

ನೀರಿನ ಜೋರಾದ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೂಡಾ ಉಪಯುಕ್ತ

ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು. ನಂತರ, ಗಿಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ

ವೈಟ್‌ಫ್ಲೈಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಾರುವ ಕೀಟಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು (yellow sticky trap) ಇಡುವುದರಿಂದ ಈ ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಗಿಡಗಳ ನಿಯಮಿತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಗತ್ಯ

ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು, ಸೋಂಕಿತ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿರಿ. ತೋಟವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟರೆ ಕೀಟಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂತರವಿರಲಿ, ಆಗ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇರುವೆಗಳನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ

ಏಫಿಡ್ಸ್‌ನಂತಹ ಕೀಟಗಳಿಗೂ ಇರುವೆಗಳಿಗೂ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಈ ಕೀಟಗಳು ಸ್ರವಿಸುವ ಸಿಹಿ ದ್ರವ ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಇರುವೆಗಳು ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗಿಡದ ಕುಂಡ ಅಥವಾ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ, ಏಫಿಡ್ಸ್ ಹಾವಳಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.