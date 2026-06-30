ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳು 4 ಪಟ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ
Gardening Tips: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಟೇರೆಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ. ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಿಡಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಹುಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದುಬಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಬದಲು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ನಿಧಿ
ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಒಣಗಿದ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ರಂಜಕದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಇವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು 2 ದಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ
ಈ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬ ಅಥವಾ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗುವಂತೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೆರಳಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀರು ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ
ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಸಾರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಈಗ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಮನೆಯ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ನೀರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ 'ದ್ರವ ಚಿನ್ನದ' ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ
ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ, ಅದನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 1 ಲೀಟರ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ನೀರು ಇದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ 1 ರಿಂದ 2 ಲೀಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ
ಈ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬಿಳಿಬದನೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಪುದೀನದಂತಹ ತರಕಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ. ಮಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿದಾಗ ಈ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ಬೇರುಗಳು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟಾನಿಕ್ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು 4 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ನೀರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಟನಾಶಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಲವಾದ ಗಂಧಕದ ವಾಸನೆಯು ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು, ಜೇಡಗಳು, ಗಿಡಹೇನುಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.
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