ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ
Tissue papers: ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲರ್ಜಿಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಚರ್ಮದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕಡಿಮೆ ಕೆಮಿಕಲ್, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಯಾಕೆ?
ಮನೆ, ಕಚೇರಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಕೇವಲ ಲುಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ; ಆರೋಗ್ಯ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಿಳಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಏಕೆ?
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಖ, ಕೈಗಳು ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಜನರು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಲರ್ಜಿಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ
ಬಣ್ಣದ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ . ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಣ್ಣಗಳಿಲ್ಲದ ಟಿಶ್ಯೂ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ
ಮುಖ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಳಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ. ಬಿಳಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಗೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೇಗನೆ ಕರಗುತ್ತದೆ
ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕರಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ.
ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಬಣ್ಣದ ಟಿಶ್ಯೂವಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಿಳಿ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ.
ಬಿಳಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ
ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬಿಳಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ.
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