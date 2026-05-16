ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸೋ ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್! ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಗಲೀಜು ಫ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಮೆರಾ, ಕಿಚನ್
Home Cleaning Hacks: ಇಡೀ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮನೆ ಬೇಗನೆ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1-2 ಬಾರಿಯಾದರೂ ಮನೆಯನ್ನು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡಿನಿಂದ ಅಂಟಂಟಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು, ಫ್ಯಾನ್ ಒರೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಮೆರಾಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು?
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೀಕೆಂಡ್ನ ಇಡೀ ದಿನ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಏಣಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಲ್ ಹತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಿಚನ್, ಅಲ್ಮೆರಾ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಫ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಮೆರಾ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ!
ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಪ್ (Magic Mop)
ಈ ಟ್ರಿಕ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಕೆಟ್ ಸೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಂಡಬಹುದಾದ ರೌಂಡ್ ಮಾಪ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರು, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (Baking Soda) ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
ಉಜ್ಜದೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಕಲೆಗಳು!
ಈಗ ಮಾಪ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ, ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ (ರೌಂಡ್ ಮಾಪ್ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಡಬಹುದು). ಮಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿರಬಾರದು, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ತೇವವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಮಾಪ್ನ ಉದ್ದನೆಯ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಿಚನ್ನ ಜಿಡ್ಡಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಮೆರಾ, ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒರೆಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಫ್ಯಾನುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನಿಂತ ಜಾಗದಿಂದಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಪ್ ಗಲೀಜಾದಾಗ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು, ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಹಿಂಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ನೀವು ಕೇವಲ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಪ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವೈಪರ್ (Wiper) ಗೆ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಸಹ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಗೋಲಾಕಾರದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಪ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
