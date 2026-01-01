- Home
ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾವುವು?
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಿಚನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಈ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ…
ಉಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕೌಂಟರ್ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಎಣ್ಣೆ ಬಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ಆ ಎಣ್ಣೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ
ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ವಿನೆಗರ್
ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಒರೆಸಿದರೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
ನಿಂಬೆ ರಸ
ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅದು ಡೀಗ್ರೀಸರ್ ಆಗಿ (oil remover) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೈದಾ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ ಅದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೀರಿಕೊಂಡು, ಒರೆಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಲೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
