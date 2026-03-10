Kannada

ಈ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿ, ಹೋಟೆಲ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ ರುಚಿಯಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ!

Mar 10 2026
Author: Padmashree Bhat
ಅನೇಕರ ಫೇವರಿಟ್

ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಲು ಬೇರೆಯದೇ ವರ್ಗ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕೋದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

Image credits: instagram
ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಎರಡು ಕಪ್‌ ಅಕ್ಕಿ

ಒಂದು ಚಮಚ ಮೆಂತೆ

ಅರ್ಧ ಕಪ್‌ ಉದ್ದೆ

ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ

Image credits: instagram
ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ

ಇವೆಲ್ಲ ರುಬ್ಬಿದ ಬಳಿಕ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ದೋಸೆ ಶೈನ್‌ ಆಗಿ ಬರುವುದು.

Image credits: instagram
ಉಳಿದಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು

ಈರುಳ್ಳಿ, ಕುತ್ತುಂಬರಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್‌, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

Image credits: instagram
ದೋಸೆ ಹಾಕಬೇಕು

ಕಾವಲಿ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತರಕಾರಿ ಮಿಕ್ಸ್‌ನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.‌ 

Image credits: instagram
ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು

ಒಂದು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಬಳಿಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಗುಚಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು, ಆಗಲೇ ದೋಸೆ ಟೇಸ್ಟ್‌ ಆಗುವುದು. ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ದೋಸೆ ಸವಿಯಿರಿ. 

Image credits: instagram

