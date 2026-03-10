ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಲು ಬೇರೆಯದೇ ವರ್ಗ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕೋದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಎರಡು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ
ಒಂದು ಚಮಚ ಮೆಂತೆ
ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಉದ್ದೆ
ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ
ಇವೆಲ್ಲ ರುಬ್ಬಿದ ಬಳಿಕ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ದೋಸೆ ಶೈನ್ ಆಗಿ ಬರುವುದು.
ಈರುಳ್ಳಿ, ಕುತ್ತುಂಬರಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಕಾವಲಿ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತರಕಾರಿ ಮಿಕ್ಸ್ನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
ಒಂದು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಬಳಿಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಗುಚಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು, ಆಗಲೇ ದೋಸೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುವುದು. ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ದೋಸೆ ಸವಿಯಿರಿ.
ಏನೇ ಹೇಳ್ರೀ..ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಇದೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಥರ ಮೃದು ಆಗೋದು
ಆ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಥರ, ಚಪಾತಿ ಮೃದು ಆಗೋದಂತೂ ಪಕ್ಕಾ!
ಮಟನ್ ಸಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯೇ? ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ
ಅದೊಂದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಜ್ಜಿ, ಬೋಂಡದ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಬರೋದು! ಸೀಕ್ರೇಟ್