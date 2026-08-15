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- ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸಿದ್ರೂ ರಾತ್ರಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ? ಹೀಗೆ ಲೋಟ ಬಳಸಿ
ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸಿದ್ರೂ ರಾತ್ರಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ? ಹೀಗೆ ಲೋಟ ಬಳಸಿ
Dosa Batter Overflow Trick: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕೌಂಟರ್ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲಾ ಗಲೀಜಾಗಿದೆಯೇ? ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಎಂದು ನಿಮಗನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್!
ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸರಳ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್
ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸರಳ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯೇ ರುಬ್ಬಿ ಹುಳಿ ಬರಲು (Fermentation) ಇಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಇಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲುವುದು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕೌಂಟರ್ಟಾಪ್ ಅಂಟಂಟಾದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸಿದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಿಟ್ಟು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸರಳ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ 'ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್' ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಏನಿದು ಸರಳ ಉಪಾಯ?
ಏನಿದು ಸರಳ ಉಪಾಯ?
ಹಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸ್ಟೀಲ್ ಲೋಟ. ಹೌದು, ನೀವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರೆಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ (Inverted Tumbler) ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಹಗುರಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಾನ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಾನ
1.ಮೊದಲು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಲು ಬಳಸುವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
2.ಆ ಪಾತ್ರೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೀಲ್ ಲೋಟವನ್ನು ಉಲ್ಟಾ (ಅಂದರೆ ಲೋಟದ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರೆಯ ತಳಕ್ಕೆ ತಾಕುವಂತೆ) ಇರಿಸಿ.
3.ಈಗ ಈ ಲೋಟದ ಮೇಲೆಯೇ ನೀವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ.
4.ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಪಾತ್ರೆಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಲೋಟವನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ಕುಳಿಯು (Air Pocket) ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಗಾಳಿಯ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ, ಈ ಲೋಟವು ಹಿಟ್ಟಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದರೂ, ಅದು ಪಾತ್ರೆಯ ಅಂಚನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಉಪಾಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಈ ಉಪಾಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
1.ಕೌಂಟರ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಚೆಲ್ಲಿ ಗಲೀಜಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
2.ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿದ ಹಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಪಾಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
3.ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಗಲೀಜಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿದಾಗ ಈ ಪುಟ್ಟ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ!
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