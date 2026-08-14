ನೊಣಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡಲು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಸಾಕು
Home Remedies To Get Rid Of Flies In Rainy Season: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ನೊಣಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಶುಂಠಿ ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದುಬಾರಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬೇಡ
ದುಬಾರಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬೇಡ
ಮಳೆಗಾಲದ ಸುಂದರ ಹವಾಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೊಣಗಳ ಕಾಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆ, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳ ಬಳಿ ನೊಣಗಳು ಗುಂಪುಗೂಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದುಬಾರಿ ಸ್ಪ್ರೇಗಳ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಶುಂಠಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನೊಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದು
ನೊಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದು
ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ದ್ರಾವಣ
ನೊಣಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆರಲು ಬಿಡಿ. ಈ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು (Black Pepper) ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ನೊಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವ ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯ ಬಳಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ.
ಶುಂಠಿ ಪುಡಿಯ ಬಳಕೆ
ಶುಂಠಿ ಪುಡಿಯ ಬಳಕೆ
ಶುಂಠಿಯ ವಾಸನೆ ನೊಣಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಒಣ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸಿ. ನೊಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
*ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು, ಚೆಲ್ಲಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ನೊಣಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಿಡಿ, ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಒಣದಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
*ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿ, ಕುಂಡಗಳ ಟ್ರೇ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಂತ ನೀರು ಕೇವಲ ನೊಣಗಳಲ್ಲದೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೂ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಜಾಲರಿ (Mesh) ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕೂಡ ನೊಣಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರವಿಡಲು ಇರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾರಿ
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರವಿಡಲು ಇರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾರಿ
ಕೇವಲ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗದೆ, ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನೊಣಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರವಿಡಲು ಇರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾರಿ.
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