Kitchen Hacks: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕೋಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಹುಳುಗಳ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಡೇಂಜರಸ್ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್.
ಎಲೆಕೋಸನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುವ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ತಾಜಾ, ಎಲೆಕೋಸು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಮಂಚೂರಿಯನ್ ನಿಂದ ಪರಾಠಾ ಮತ್ತು ಸಲಾಡ್ಗಳವರೆಗೆ, ಎಲೆಕೋಸು ನಮ್ಮ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಈ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್. ಸಣ್ಣ ಎಲೆಕೋಸು ಹುಳು ಮೆದುಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ನೀವು ಓದಿರಬಹುದು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಅಂತೂ ಕಹ್ಂಡಿತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲೆಕೋಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸೋದು ನೋಡೊಣ.
ಎಲೆಕೋಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
- ಎಲೆಕೋಸಿನ ರಚನೆಯು ಕೀಟಗಳು ಅದರ ಪದರಗಳ ನಡುವೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ.
- ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಎಲೆಗಳು: ಎಲೆಕೋಸಿನ ಹೊರ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಕೀಟಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.
- ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳು: ಪದರಗಳ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ಕೀಟಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
- ಜಿಗುಟುತನ: ಎಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಿಗುಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಇರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೀಟ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು?
1. ಹೊರ ಪದರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
ಎಲೆಕೋಸಿನ ಮೇಲಿನ 2-3 ಪದರಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆಗೆದು ಎಸೆಯಬೇಕು. ಈ ಪದರಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮಣ್ಣು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
2. ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಎಲೆಕೋಸನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಪದರಗಳ ನಡುವೆ ಅಡಗಿರುವ ಕೀಟಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ.
3. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣ
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಟೀ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಎಲೆಕೋಸನ್ನು ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಉಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಕೀಟಗಳು ಸತ್ತು, ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತವೆ.
4. ಅರಿಶಿನ ಬಳಸಿ
ಅರಿಶಿನವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು.
5. ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ
ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಎಲೆಕೋಸನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ, ಟ್ಯಾಪ್ ನೀರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಕೋಸನ್ನು ಕುದಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೇ?
ನೀವು ಹಸಿ ಎಲೆಕೋಸನ್ನು ಸಲಾಡ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೇಲಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಆದರೂ, ನೀವು ಪಲ್ಯ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. 100°C ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ.