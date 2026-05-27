ಬಾಣಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಪ್ಪಾಗಿ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದ್ರೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಈ 3 ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಕುದಿಸಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!
Clean Burnt Kadai: ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆ ಸುಟ್ಟು ಕಪ್ಪಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಹಾಳಾಗಿದೆಯೇ? ಎಷ್ಟೇ ಉಜ್ಜಿದರೂ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಕಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಕೇವಲ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ, ಕಪ್ಪಾದ ಬಾಣಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಲೆ ಅಥವಾ ಕಡಾಯಿಯ ಬಳಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಸಬ್ಜಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೂರಿ-ಪಕೋಡಾ ಕರಿಯುವವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಬೇಗನೆ ಗಲೀಜಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆ (Iron Kadai) ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಬಾರಿ ತುಕ್ಕು ಕೂಡ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೋಡಲು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಬನ್ನಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸರಳ ಹ್ಯಾಕ್ (Hack) ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ..
ಈ ಟ್ರಿಕ್ನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಗಲೀಜಾದ ಬಾಣಲೆ
ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆ ಸುಟ್ಟು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ, ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳಿಂದ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಉಪ್ಪು, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಣಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಲೀಜಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
ಕಬ್ಬಿಣದ ಗಲೀಜು ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಟ್ರಿಕ್
ಮೊದಲು ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ.
ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನೀರು ಬಿಸಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಯಾವುದೇ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿಸಿ.
ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಕಪ್ಪುಕಲೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಈಗ ಒಂದು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಿಂಡಿ. ನಂತರ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೂ ಅದೇ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ.
ಉಜ್ಜುವ ವಿಧಾನ
ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ 4-5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಅದು ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೊರೆ ಬರಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೊರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಚಮಚದಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಮಿಶ್ರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದಿಡಿ.
ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!
ಬಾಣಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಉಜ್ಜಿದ ನಂತರ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಕ್ರಬ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಕಲೆಗಳು ಹೊರಬರಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಾಣಲೆಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ತಯಾರಿಸಿದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಉಜ್ಜಿ. ಬಾಣಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರು ಅಥವಾ ಡಿಶ್ವಾಶ್ನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಬಾಣಲೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಉಪಯುಕ್ತ ಟಿಪ್
ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಅದನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಒಣಗಿಸಿ ಇಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು (Mustard Oil) ಹಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
