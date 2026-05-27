ಫೇವರಿಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ಯಾ? ಟೆನ್ಶನ್ ಬಿಡಿ, ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಮಾಯ
ನಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಣ್ಣ ತಗುಲಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚದೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಲೆ ನಿವಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣವು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸರ ಆಗೋದು ಖಚಿತಾ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಬಣ್ಣವು ಫೇವರಿಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಜಾರು ಆಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಂಪು, ಕಪ್ಪು, ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೈಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆ ವಾಶ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಣ್ಣ ತೆಗೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟಿಪ್ಸ್.
ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ:
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಪರಿಹಾರವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಬಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಕಲೆಯಾದ ಉಡುಪನ್ನು 30-60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ.ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಇದು ಉಡುಪಿನಿಂದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ + ವಿನೆಗರ್
ಉಡುಪಿನಿಂದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಕಲೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿನೆಗರ್ ಸುರಿಯಿರಿ, ಫೋಮ್ ರಚಿಸಿ. ಅದನ್ನು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ನಿಂಬೆ + ಉಪ್ಪು
ಈ ಪರಿಹಾರವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಲೆ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ನಂತರ ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು 30-45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಳೆಯ ಕಲೆಗೆ 2-3 ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.
ಹಾಲಿನ ಪರಿಹಾರ
ಈ ಪರಿಹಾರವು ತಿಳಿ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ. ಕಲೆಯಾದ ಉಡುಪನ್ನು 1-2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹಾಲು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಈನೋ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು:
ಈನೋ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಈನೋ, ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು 1-2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
