ಈ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ನಿಂದ ತವಾದ ತುಕ್ಕು, ಜಿಗುಟು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಯ.. ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ
How to clean rusty iron tawa: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಂಚು (ತವ) ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಅದನ್ನು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಕೇವಲ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಹಂಚನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ 5 ಅದ್ಭುತ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಂಚು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ, ದೋಸೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇದರ ಮೇಲೆಯೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸತತ ಬಳಕೆ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಂಚನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಹಂಚನ್ನು ಪುನಃ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಹಂಚನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು
ಉಪ್ಪು, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಚಮತ್ಕಾರ
ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಜಿಗುಟಾದ ತುಕ್ಕು ಇದ್ದರೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ. ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ತಲಾ ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (Baking Soda) ಹಾಕಿ ಹರಡಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೊರೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಕ್ಕಿನ ಪದರವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಕೊಳೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್
ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಹಂಚನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷ ಉಜ್ಜಿದ ನಂತರ ಹಂಚು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿನೆಗರ್ನಿಂದ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್
ತುಕ್ಕು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ 1 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಇದರ ನಂತರ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ದಪ್ಪನೆಯ ತುಕ್ಕು ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಕೆ
ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಗುರವಾದ ತುಕ್ಕು ಅಥವಾ ಕೊಳೆ ಇದ್ದರೆ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹಂಚಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ನಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಿಂದಲೂ ತುಕ್ಕು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು
ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ. ಒಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಶ್ ಸೋಪ್ (ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್) ಹಚ್ಚಿ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಮ್ಲವು ತುಕ್ಕನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಹಲವರು ಹಂಚನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾಗಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲು ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ನೀರಿನ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ತುಕ್ಕಿನ ಪದರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹಂಚನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಹಂಚನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರ (Protective layer) ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ಬೇಗನೆ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಂಚನ್ನು ತುಕ್ಕು ಇಲ್ಲದೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು.
