ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಸುವಾಗ ಮರೆತೂ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ
Refrigerator Maintenance Tips: ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಆದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಂತ್ರದ ದೋಷವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳು.
ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಬ್ರೆಡ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಡುಗೆ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಈಗ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕರು ದೂರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಂತ್ರದ ದೋಷವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಅನೇಕರು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ರಿಪೇರಿ ವೆಚ್ಚದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೂ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಕೂಡಲೇ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಇಡಬೇಡಿ
ಅನೇಕರು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಸಾರು, ಕರಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಒಳಗಿನ ತಾಪಮಾನವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಹಾಲನ್ನು ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಬಿಡಿ, ಆ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿ ಇಡುವುದು
ಜಾಗದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ತೀರಾ ಅಂಟಿಸಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೊರಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸದಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕ್ರಮೇಣ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಅಂತರವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಡುವುದು
ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ತೆರೆದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲು ಮರೆತರೆ, ಅದರ ಒಳಗಿನ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಚಿ.
ಅತಿಯಾದ ಸಾಮಾನು ತುಂಬುವುದು
ಅನೇಕರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದರಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಳಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಒಳಗೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತವೆ. ಸದಾ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಕಾರಣ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಟ್ರೇಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಂತ್ರದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೊಳೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸವೂ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು.
ತಾಪಮಾನದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತಪ್ಪಾಗಿಡುವುದು
ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಎರಡೂ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಅತಿಯಾದ ತಂಪು ತಾಪಮಾನವು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಮತೋಲಿತ ತಾಪಮಾನದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದುಬಾರಿಯಾಗ್ಬೋದು
ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಭಾಗಗಳು ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಕ್ರಮೇಣ ಕೂಲಿಂಗ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏರಿಳಿತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಬಳಸಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
