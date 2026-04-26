ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸುವುದು ಕೇಳಲು ಸರಳವೆಂದು ಅನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಮೊಟ್ಟೆ ಒಂದು 'ಸೂಪರ್ಫುಡ್'. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಒಳಗಿನ ಹಳದಿ ಭಾಗ ಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಂದು ರಬ್ಬರ್ನಂತೆ ಆಗಬಹುದು.
ಒಂದು ಆಳವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಅವು ಕನಿಷ್ಠ 1 ಇಂಚು ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ.
ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಲಿಯಲು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದರೂ ಒಳಗಿನ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಉರಿಯನ್ನು (Flame) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಳದಿ ಭಾಗದ ಸುತ್ತ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಗೆರೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಕೂಡ ಕೆಡುತ್ತದೆ.
