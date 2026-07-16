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- ಕೇವಲ ₹100 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿ! ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಗಳು
ಕೇವಲ ₹100 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿ! ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಗಳು
Balcony Decor Ideas: ಕೇವಲ ₹100 ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಕೂಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿ. ಗಿಡದ ಕುಂಡಗಳು, ಫೇರಿ ಲೈಟ್ಸ್, DIY ಪ್ಲಾಂಟರ್, ಕೃತಕ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಳಸಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಲಂಕರಿಸುವ 5 ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಅನೇಕ ಗಿಡಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಚೆಂಡು ಹೂವು, ಜೀನಿಯಾ (Zinnia), ಪೋರ್ಟುಲಾಕಾ ಮುಂತಾದ ಗಿಡಗಳ ಬೀಜಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯ. ಈ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ₹100ರ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಗೋಡೆಗೆ ಕೃತಕ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿ
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ನೀವು ಕೃತಕ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಗೋಡೆಗೆ ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಂಡಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ
₹100ರ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅಗ್ಗದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ₹100ರ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಂಡಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕುಂಡಗಳು ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಟೇನರ್ಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
100 ರೂ. ಒಳಗೆ ಫೇರಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ
ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಫೇರಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೇರಿ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಗ್ರಿಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಗಿಡಗಳ ಬಳಿ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು. ಇವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಲೈಟ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 100 ರಿಂದ ₹200 ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೈನ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು.
ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಬಾಲ್ಕನಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ
ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಸುಂದರ ಲುಕ್ ನೀಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವು ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ದುಬಾರಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಿನ್ ಡಬ್ಬಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮಾಡಲು ₹100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
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