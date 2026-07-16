Growing sweet corn: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ತಿನ್ನುವ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಜೋಳವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಳದ ಕುಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸುಟ್ಟ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ (ಜೋಳ) ತಿನ್ನುವ ಮಜವೇ ಬೇರೆ. ಅಂತಹ ಮಧುರವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ? ಹೌದು, ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲು ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನು ಅಥವಾ ತೋಟವೇ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲಿರುವ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಜೋಳವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
1. ಸರಿಯಾದ ಕುಂಡದ ಆಯ್ಕೆ:
ಜೋಳದ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 16 ರಿಂದ 18 ಇಂಚು ಆಳ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಗಲವಿರುವ ಕುಂಡ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ 'ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್' (Grow Bag) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ಜೋಳದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 4 ರಿಂದ 6 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
2. ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಜೋಳಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಭರಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ (ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ) ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಮಣ್ಣು ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ತಳದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರವಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
3. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:
ಜೋಳದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 2 ಇಂಚು ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಬೀಜಗಳ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ಇಂಚು ಅಂತರವಿರಲಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಗುರವಾಗಿ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ.
4. ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ನೀರು:
ಜೋಳದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂಡವನ್ನು ಇಡಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯಬಹುದು.
5. ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ:
ಗಿಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ 20 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀಡಿ. ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಅನಗತ್ಯ ಕಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರಿ. ಜೋಳದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಾರಜನಕದ (Nitrogen) ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ದ್ರವ ರೂಪದ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಗಿಡ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
6. ಕೊಯ್ಲು ಯಾವಾಗ?
ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಜೋಳದ ತೆನೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೋಳದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಎಳೆಗಳು (Silk) ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಅದು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಜೋಳವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹವ್ಯಾಸವೂ ಹೌದು.
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