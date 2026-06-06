ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಸುಟ್ಟ ಜೋಳ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಮರಳಿಲ್ದೆ ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸೋದು ಹೀಗೆ
ಮಳೆಗಾಲ ಶುರು ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಡ್ತಿರುವ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಜೋಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಿಂಬೆ ರಸ, ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆ ಈ ಹಸುಟ್ಟ ಜೋಳ ತಿನ್ನುವ ಮಜವೇ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬಹುದು.
ಸುಟ್ಟ ಜೋಳದ ರುಚಿ ಡಬಲ್
ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಸಿಗೋದೇ ಅಪರೂಪ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾರ್ನ್ ಜೋಳದ ಜಾಗ ಆವರಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾರ್ನ್, ಜೋಳದ ಜಾಗ ತುಂಬೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಜೋಳದ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಜೋಳ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಟ ಜೋಳ ತಯಾರಿಸಿ
ಅನೇಕರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಜೋಳ ಸುಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಗೆ ಮರಳು, ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದ್ರಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಾಳಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮರಳಿಲ್ದೆ ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೋಳ ಹುರಿಯಬಹುದು.
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥ
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಜೋಳ ತಯಾರಿಸಲು ತಾಜಾ ಜೋಳ– 1, ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆ – 1 ಟೀಚಮಚ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹತ್ತಿ ಟವಲ್, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು, ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಕ್ಕರ್ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ (ಕೆಳಭಾಗ) ಸ್ವಲ್ಪ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ. ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹತ್ತಿ ಟವಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಿಂಡಿ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಟವಲ್ ಅನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿ ಹರಡಿ. ಟವಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಉಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜೋಳ ಉರಿಯುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಜೋಳವನ್ನು ಈ ಒದ್ದೆಯಾದ ಟವಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಜೋಳವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಎರಡು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಸೀಟಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇಡಬಾರದು. ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. 2 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಧ್ಯಮ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿರಲಿ. ನಂತ್ರ ಜ್ವಾಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. 5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆರೆಯಿರಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಮರಳು ಇಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹುರಿದಿರುತ್ತದೆ.
ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ
ಕುಕ್ಕರ್ ನ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಸೀಟಿ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಕುಕ್ಕರ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿಇಡಲು ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಹತ್ತಿ ಟವೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕರವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಎಂದಿಗೂ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬೇಡ. ಟವೆಲ್ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿ ಹುರಿದ ಕಾರ್ನ್ಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸ, ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ತಿನ್ನಬೇಕು.
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