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- ಇಸ್ತ್ರಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ.. ಪ್ರತಿ ಗೃಹಿಣಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನ 15 ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್!
ಇಸ್ತ್ರಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ.. ಪ್ರತಿ ಗೃಹಿಣಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನ 15 ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್!
Aluminum foil hacks: ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇವಲ ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಎಂದರೇನು?
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಎಂದರೇನು?
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ತೆಳುವಾದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಡಚಬಹುದಾದ ಲೋಹದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮೊದಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಶೀಟ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
*ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಶಾಖವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಆಹಾರದ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ.
*ಆಹಾರದ ಬಿಸಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಿಡಿದಿಡುವ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊರಗಿನ ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ತಗಲದಂತೆ ಇದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು Grease-proof ಹೌದು.
*ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಡಚಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ಅದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
*ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಫಾಯಿಲ್ಗಳು ಗ್ರಿಲ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ನೇರ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಸಲು 15 ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಧಾನ
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಸಲು 15 ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಧಾನ
1. ಕತ್ತರಿ ಚೂಪುಗೊಳಿಸಲು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕತ್ತರಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತಾ ಬಳಸುತ್ತಾ ಮೊಂಡಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಚೂಪುಗೊಳಿಸಲು, 12 ರಿಂದ 14 ಇಂಚು ಉದ್ದದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು 5 ರಿಂದ 6 ಪದರಗಳಾಗುವಂತೆ ಮಡಚಿ. ನಂತರ ಮೊಂಡಾದ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಆ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕತ್ತರಿಯ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಚೂಪಾಗುತ್ತವೆ.
2. ಪೈ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಸೀದುಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು
ನೀವು ಬೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ 'ಪೈ' ತಿನಿಸಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಅಂಚುಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೀದುಹೋಗದಂತೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೌನ್ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚದಂತೆ (Shield) ಬಳಸಬಹುದು.
3. ಡಿಐವೈ (DIY) ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲು
ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೇಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಇಡಲು ದೊಡ್ಡ ತಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ರಟ್ಟನ್ನು (Cardboard) ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ. ಇದು ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟದಂತೆ ಆಹಾರಗಳ ರಕ್ಷಣೆ (Safeguard Frozen Foods)
4. ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಆಹಾರಗಳ ರಕ್ಷಣೆ (Safeguard Frozen Foods)
ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಆಹಾರಗಳು 'ಫ್ರೀಜರ್ ಬರ್ನ್' (Freezer burn) ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಮೊದಲು ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಪ್ನಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಪದರವಾಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.
5. ಓವನ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು
ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುದಿಯುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಓವನ್ ಗಲೀಜಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಬೇಕಿಂಗ್ ಡಿಶ್ ಇರುವ ರಾಕ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಕೆಳಗಿನ ರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಇಡಿ. ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವ ಆಹಾರವೆಲ್ಲಾ ಫಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಸೆದುಬಿಡಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಓವನ್ನ ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ (Bottom) ತಾಗುವಂತೆ ಇಡಬೇಡಿ, ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ.
6. ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆ/ಒಡವೆ ಹೊಳೆಯಲು
ಕಪ್ಪಾಗಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಲೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ (ಸುತ್ತಿ). ಅದಕ್ಕೆ ಕುದಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು 1 ರಿಂದ 2 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (Baking soda) ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 1 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ.
7. ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಲು
7. ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಲು
ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕರಕಲನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಮಡಚಿ ಅದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾನ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬೇಡಿ, ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
8. ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಗ್ (Pastry Bag) ತಯಾರಿಸಲು
ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಐಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಪೈಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎರಡು ಪದರಗಳ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಸಿ ಕೋನ್ ಆಕಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಅದರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ, ಒಳಗೆ ಕ್ರೀಮ್ ತುಂಬಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
9. ಗ್ರಿಲ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು
ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂ ಗ್ರಿಲ್ ಮೇಲಿನ ಕಸ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಡಚಿ ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಇಕ್ಕಳದಿಂದ (Tongs) ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗ್ರಿಲ್ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿ. ಗ್ರಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಜಿಡ್ಡು ಬೇಗನೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
10. ಐರನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
10. ಐರನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಶಾಖವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದರಿಂದ (Reflect), ನಿಮ್ಮ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಬೋರ್ಡ್ ಕವರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಸಿ. ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡೂ ಬದಿಯಿಂದ ಶಾಖ ಸಿಕ್ಕು, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಸುಕ್ಕು ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.
11. ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು (Iron) ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು
ನಿಮ್ಮ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಂಜಿ (Starch) ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕಲೆಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಐರನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾಯಿಲ್ ಶೀಟ್ ಇಟ್ಟು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೊಳೆ ಫಾಯಿಲ್ ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
12. ಗಿಡಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮಲ್ಚ್ (Mulch) ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ (Shredded) ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಫಾಯಿಲ್ನ ಪ್ರತಿಫಲನವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಬಸವನ ಹುಳುಗಳನ್ನು (Slugs) ಗಿಡದಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನದಿಂದ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ (Photosynthesis) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
13. ಪೇಂಟ್ ಟ್ರೇ ಲೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಲು
13. ಪೇಂಟ್ ಟ್ರೇ ತೊಳೆಯೋದು ಬೇಡ
ಮನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಮುನ್ನ, ಪೇಂಟ್ ಟ್ರೇಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಲೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ಸುರಿಯಿರಿ. ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೇ ಮಡಚಿ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟರೆ ಪೇಂಟ್ ಟ್ರೇ ತೊಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
14. ಪೇಂಟ್ ಬ್ರಷ್ ಒಣಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು
ನೀವು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ವಿರಾಮ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ, ಪೇಂಟ್ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ರೋಲರ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ರಷ್ನ ತುದಿಯನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಗಾಳಿಯಾಡದಂತೆ ಇಡಿ. ಇದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬಣ್ಣ ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬ್ರಷ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
15. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ (Sleeping Bag) ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ
ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಹೋಗುವವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನ ಪದರವನ್ನು ಹಾಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನೆಲದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೀರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇನ್ಸುಲೇಶನ್ (ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅನುಭವ) ನೀಡುತ್ತದೆ.
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