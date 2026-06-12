ಹಳೆಯ ಐಟಂ ಬಳಸಿ ಬಾಲ್ಕನಿ, ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿ; ಇಲ್ಲಿವೆ ಆರು ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾಗಳು!
ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ಬೇಕೇ? ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ, ವೇಸ್ಟ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು? ಟೆರೇಸ್ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಐಡಿಯಾ
ಗಿಡಗಳು ಮನೆಗೆ ಹಸಿರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಲುಕ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಪಾಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೇ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಕಾರದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇಟ್ಟು, ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳಿಗೆ, ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು ಉತ್ತಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಳಿಯ ಚೆಂಡು ಹೂ, ಸದಾಪುಷ್ಪ ಅಥವಾ ರಸಭರಿತ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು (succulents) ನೆಡಬಹುದು.
ಟಿನ್ ಡಬ್ಬಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಐಡಿಯಾ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಟಿನ್ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕುವ ಬದಲು, ನೀವು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲು ಈ ಡಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿ. ಸೆಣಬಿನ ಹಗ್ಗ ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿ ಮುಚ್ಚಳಗಳಿಂದ ಕೈ-ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಡಬ್ಬಿಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊಂಚಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡುವ ವರ್ಬೆನಾ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಪೆಟುನಿಯಾದಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು.
ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಖಾಲಿ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಗೊಂಬೆಯ ಆಕಾರ ನೀಡಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳು ಹರಡಲು ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳಾದ ಜೇಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಮಲ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ನಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹಳೆಯ ಟಯರ್ನಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಹೆಚ್ಚು ಅಲಂಕಾರದ ಬದಲು, ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ ಟಯರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಮೂರನ್ನೂ ದಪ್ಪ ನೈಲಾನ್ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ನೇತುಹಾಕಿ. ಇದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪಾಟ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೊಂಚಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡುವ ಪೆಟುನಿಯಾ, ಜೆರೇನಿಯಂನಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು.
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