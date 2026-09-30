ಮನೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಈ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ…. ನೋ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ!
Snakes in House: ಇಂದು, ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ನಾಲ್ಕು ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾವು ಬರೋದು ಖಚಿತಾ.
ಈ ಪರಿಮಳದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತೆ ಹಾವುಗಳು
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಘಟನೆಗಳ ವರದಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಹಾವಿನ ಬಿಲಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುವುದರಿಂದ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅವು ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ಬರುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು; ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂತಹ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ವಾಸನೆ
ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳು, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ಎಸಿ (AC) ಘಟಕಗಳ ಬಳಿ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರಿಗಳಿರುವುದು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ; ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ಹಾವುಗಳು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳೆಯ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಇಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳ ವಾಸನೆ
ಇಲಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮನೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಗೋದಾಮುಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಿಗೆ ನುಸುಳುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಲಿಗಳು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಲಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಲಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವು ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಒದ್ದೆ ವಾಸನೆ
ಹಾವುಗಳಿಗೆ ತಂಪಾದ, ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳೆಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಒಲವು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸೋರುವ ಕೊಳವೆಗಳು, ನಿಂತ ನೀರು, ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಗೋಡೆಗಳು ಅಥವಾ ನೀರು ಜಿನುಗುವಂತಹ ತಾಣಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತೇವಾಂಶಭರಿತ ಪರಿಸರವು ಹಾವುಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ಸೋರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದ ವಾಸನೆ
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುಚ್ಚಿಡದೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೀಟಗಳ ಹಿಂಡನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಚೆಲ್ಲಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಸಹ್ಯ?
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವುಗಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ವಿನೆಗರ್ ಹಾಗೂ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಅಥವಾ ಲವಂಗದ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ತೀವ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಘಾಟು ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಪಗಂಧ ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಹೂವಿನಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನೂ ಅವು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ವಾಸನೆಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.