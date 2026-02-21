ಕಾಗದದಂತೆ ತೆಳ್ಳಗೆ, ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್
How to make soft jowar roti: ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟನ್ ಅಂಶ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಣಗುವುದು ಅಥವಾ ಹರಿಯುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಮೃದುವಾಗಿರಲು
ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಲು ಅದರ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ನಾದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ, ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹದ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು?
ಜೋಳವನ್ನು ದೇಸಿ 'ಸೂಪರ್ಫುಡ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೀಗಿವೆ..
ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾರಿನಂಶವಿರುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಗ್ಲುಟನ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು (Gluten-free), ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ರೊಟ್ಟಿ ಮೃದುವಾಗದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟನ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಚಪಾತಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ(Elasticity)ವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟನ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ನಾದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್
ನೀರು - 1 ಕಪ್
ಉಪ್ಪು - ಅರ್ಧ ಚಮಚ
ತುಪ್ಪ - 1 ಚಮಚ
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ (ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ)
ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ತಕ್ಷಣ ಚಮಚದಿಂದ ಬೆರೆಸಿ.
ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ, ಅಂಗೈ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒತ್ತಿ ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಿಟ್ಟು ನುಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾದಿ. ಇದು ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಣ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸಿ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ತಟ್ಟಿ.
ಬಿಸಿ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ, ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸೌಟಿನಿಂದ ಹಗುರವಾಗಿ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಮೃದುವಾದ ರೊಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
ಹೊಸದಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿ ಲಟ್ಟಿಸಿದರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಏನು ಸೇವಿಸಬಹುದು?
ಈ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ, ಮೊಸರು, ಬದನೆಕಾಯಿ ಭರ್ತಾ ಅಥವಾ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖಾರದೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
