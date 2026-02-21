- Home
ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸೋ 'ಬ್ರಾಹ್ಮೀ' ಚಟ್ನಿ ಸಖತ್ ರುಚಿಯಾಗಬೇಕೆ? ಈ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ!
ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸೋ 'ಬ್ರಾಹ್ಮೀ' ಚಟ್ನಿ ಸಖತ್ ರುಚಿಯಾಗಬೇಕೆ? ಈ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ!
ಈ ಚಟ್ನಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ‘ಈ ಐಟಂ’ ಸೇರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹೌದು, ಚಟ್ನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಘಮಘಮಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಒಣಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 'ಒಂದೆಲಗ' ಚಟ್ನಿ ಸಖತ್ ರುಚಿಯಾಗಬೇಕೆ?
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಚಟ್ನಿಗೆ ಇದೊಂದು ಐಟಂ ಸೇರಿಸದೇ ಹೋದ್ರೆ ತಿನ್ನೋರು ಕಡಿಮೆ; ಅದರಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅಥವಾ ಒಂದೆಲಗ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಗದ್ದೆಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಈ ಸೊಪ್ಪು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಮಬಾಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಲಗದ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ತಂಬುಳಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಳಸಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ರುಚಿಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥವಿದೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
ಹಲವರು ಒಂದೆಲಗದ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇವಲ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಚಟ್ನಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು 'ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ'ಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹೌದು, ಚಟ್ನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಘಮಘಮಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಒಣಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಹಸಿ ಕಾಯಿಗಿಂತ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕಿದ ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ನಲು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಹಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ಒಂದೆಲಗ ಸೊಪ್ಪು
ಈ ರುಚಿಕರ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಒಂದು ಹಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ಒಂದೆಲಗ ಸೊಪ್ಪು, ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ನಾಲ್ಕೈದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು, ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ತುರಿದ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿಯ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಚಟ್ನಿಯ 'ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್'.
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ. ಮೊದಲು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಜೀರಿಗೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಳೆದಿಟ್ಟ ಒಂದೆಲಗ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚಟ್ನಿ ತುಂಬಾ ನೀರಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ.
ಈ ಚಟ್ನಿ- ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಅದರ ಮಜಾವೇ ಬೇರೆ
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ಧವಾದ ಚಟ್ನಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಘಮಘಮಿಸುವ ಒಂದೆಲಗ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಅದರ ಮಜಾವೇ ಬೇರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೂ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಣಕೊಬ್ಬರಿಯ ಘಮ ಮತ್ತು ಒಂದೆಲಗದ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ!
