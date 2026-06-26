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- ಬೆಂಗಳೂರು-ಚೆನ್ನೈ 73 ನಿಮಿಷ, ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ 7 ಹೊಸ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್
ಬೆಂಗಳೂರು-ಚೆನ್ನೈ 73 ನಿಮಿಷ, ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ 7 ಹೊಸ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್
Bullet Train India: ಭಾರತದ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಹೊಸ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ (ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು) ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಮಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು
ವಿಮಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು
ಭಾರತದ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಹೊಸ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು (ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್) ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ
ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ
ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು -ಚೆನ್ನೈ: ಪ್ರಸ್ತುತ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 5-6 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುವ ಈ ದೂರವನ್ನು ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಕೇವಲ 73 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ (1 ಗಂಟೆ 13 ನಿಮಿಷ) ಕ್ರಮಿಸಲಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ -ಬೆಂಗಳೂರು: ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈ -ಪುಣೆ: ಕೇವಲ 48 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
ಪುಣೆ -ಹೈದರಾಬಾದ್: ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ 2 ಗಂಟೆ 8 ನಿಮಿಷಗಳು.
ದೆಹಲಿ -ವಾರಣಾಸಿ: 3 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದು.
ದೆಹಲಿ -ಪಾಟ್ನಾ: ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆ 41 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
7 ಹೊಸ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಯಾವುವು?
7 ಹೊಸ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಯಾವುವು?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಗುರುತಿಸಿರುವ 7 ಹೊಸ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳೆಂದರೆ ಮುಂಬೈ-ಪುಣೆ, ಪುಣೆ-ಹೈದರಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್-ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್-ಚೆನ್ನೈ, ಚೆನ್ನೈ-ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ-ವಾರಣಾಸಿ ಮತ್ತು ವಾರಣಾಸಿ-ಸಿಲಿಗುರಿ. ಈ ಮಾರ್ಗಗಳು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಬ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿವೆ.
ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ರೈಲ್ವೆ ಕೊಡುಗೆ
ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ರೈಲ್ವೆ ಕೊಡುಗೆ
ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯವು ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ದೆಹಲಿ-ವಾರಣಾಸಿ-ಪಾಟ್ನಾ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನಾ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 7-8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಯೋಜನೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ 508 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಮೊದಲ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಪಾನ್ನ ಶಿಂಕನ್ಸೆನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ 7 ಹೊಸ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ (Feasibility study), ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲುಗಳು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡಲಿವೆ.