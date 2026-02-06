- Home
- News
- India News
- ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಪಡೆ ಪಿಬಿಜಿಗೆ ಸೇರಲು ಭಾರತದ 3 ಜಾತಿಗಳ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ: ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ?
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಪಡೆ ಪಿಬಿಜಿಗೆ ಸೇರಲು ಭಾರತದ 3 ಜಾತಿಗಳ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ: ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ?
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಂಗರಕ್ಷಕರ (President's Bodyguard)ಪಡೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಅದು ಯಾಕೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರಿ…
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಾಗಲು ಕೇವಲ 3 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ವೇಳೆ ಕೆಳ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಜಾತಿಯವರ ನೇಮಕ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಂಗರಕ್ಷಕರ (President's Bodyguard)ಪಡೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಅದು ಯಾಕೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರಿ
ಕೇವಲ 3 ಜಾತಿಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಅವಕಾಶ?
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಪಡೆ (ಪಿಬಿಜಿ) ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಗಣ್ಯ ಗೃಹ ಅಶ್ವದಳ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಬೆಂಗಾವಲು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು 'ಅಖಿಲ ಭಾರತ, ಸರ್ವ ವರ್ಗ' (All India, All Class)ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪಿಬಿಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೇಮಕಾತಿ ವೇಳೆ ಸ್ಥಿರ ವರ್ಗ(Fixed Class)ದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಕೆಲವೇ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಪಿಬಿಜಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸೈನಿಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಜಾಟ್ಗಳು, ರಜಪೂತರು ಮತ್ತು ಜಾಟ್ ಸಿಖ್ಖರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.
ಮೂರು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ
ಈ ಮೂರು ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಸೈನಿಕರ ನೇಮಕಾತಿ ವೇಳೆ ಸಮಾನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 33.3% ಜಾಟರು (ಹಿಂದೂ ಜಾಟರು)
- 33.3% ರಜಪೂತರು (ಹಿಂದೂ ರಜಪೂತರು)
- 33.3% ಜಾಟ್ ಸಿಖ್ಕರು
ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶೇ.33.3 ಪ್ರಮಾಣದ ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧವು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು (ಗುಮಾಸ್ತರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು) ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿರ್ಬಂಧದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಮರ್ಥನೆಯು ಎರಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ(Functional Requirement) ಇದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಂದರೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಏಕರೂಪತೆ ಹಾಗೂ ಆಡಂಬರ: ಪಿಬಿಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಸದಾ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸತ್ಕರಿಸುವ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಬೀಟಿಂಗ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಭೇಟಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಾವಲು ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎತ್ತರದ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಔಪಚಾರಿಕ ವೈಭವಕ್ಕಾಗಿ, ಸೈನಿಕರು ಮೈಕಟ್ಟು, ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ನೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದು ಸೇನೆಯು ವಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ದೈಹಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು?
ಪಿಬಿಜಿ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ದೈಹಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಎತ್ತರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ 6 ಅಡಿ (183 ಸೆಂ.ಮೀ), ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಅರ್ಹತೆ ಇರುವ ಈ ಮೂರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳು (ಜಾಟ್ಗಳು, ರಜಪೂತರು ಮತ್ತು ಜಾಟ್ ಸಿಖ್ಖರು) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಕರೂಪದ ನೋಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೇನೆಯು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಪಿಬಿಜಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 1773 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್-ಜನರಲ್ ವಾರೆನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರು, ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು (ಉದಾ, ಡೋಗ್ರಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್, ಸಿಖ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್, ಜಾಟ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್). ಈ ತತ್ವಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಬಿಜಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಪಿಬಿಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಅರ್ಹ ಪ್ಯಾರಾಟ್ರೂಪರ್
1947 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಈ ಘಟಕವು ಪಂಜಾಬಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಸಿಖ್ಖರು ಮತ್ತು ರಜಪೂತರಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕರನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಾಟರು ತುಂಬಿದರು.
ಜಾತಿ ನಿರ್ಬಂಧವು ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಪಿಬಿಜಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯುದ್ಧ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಪಿಬಿಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಅರ್ಹ ಪ್ಯಾರಾಟ್ರೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಘಟಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಿಬಿಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪಿಬಿಜಿಯ ತುಕಡಿಗಳು ಸಿಯಾಚಿನ್ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಐಪಿಕೆಎಫ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ ಭಾರತದ ಬಳಿ ಇದೆ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆ: ಯಾವುದೇ ದೇಶದಿಂದಲೂ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ: ರಷ್ಯಾ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ಸೈನಿಕರು
ದೈಹಿಕವಾಗಿ 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದ್ದು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದುರೂ ಆದರೆ ಮೂರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವುದು ಸಂವಿಧಾನದ 15 ನೇ ವಿಧಿ (ತಾರತಮ್ಯ ನಿಷೇಧ) ಮತ್ತು 16 ನೇ ವಿಧಿ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ) ವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೇನೆಯೂ ಇದು ತಾರತಮ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಗೃಹ ಪಡೆಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದವು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹನುಮಾನ್ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸುತ್ತು ಹೊಡೆದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾಯಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ