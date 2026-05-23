- ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ₹108ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಕೇವಲ 86 ರೂ. ಬೆಲೆ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ₹115ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಅಂಡಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹86ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಟ್ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸರಾಸರಿ 5 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರವು ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 115 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 86 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ!
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರ ಎಲ್ಲಿ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದರವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ₹114.95ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ (₹114.18) ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (₹112.76) ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ. ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ₹111ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು?
ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯು ಈಗ ₹108.63ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ತುಸು ಕಡಿಮೆ ಎನಿಸಿದರೂ, ನೂರು ರೂಪಾಯಿಯ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಬಹಳ ಕಾಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರ ಕೇವಲ ₹86!
ಇಡೀ ದೇಶವೇ ₹100ರ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹86.46ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ (₹97.19) ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (₹99.05) ದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದರ ₹100ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಧಿಸುವ ವ್ಯಾಟ್ (VAT - Value Added Tax) ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ₹115ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ):
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ - ₹114.95/ಲೀ
ತೆಲಂಗಾಣ - ₹114.18/ಲೀ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ - ₹112.76/ಲೀ
ಬಿಹಾರ - ₹112.19/ಲೀ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ - ₹111.84/ಲೀ
ಕೇರಳ - ₹111.62/ಲೀ
ರಾಜಸ್ಥಾನ - ₹109.73/ಲೀ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - ₹109.05/ಲೀ
ಕರ್ನಾಟಕ - ₹108.63/ಲೀ
ಒಡಿಶಾ - ₹107.54/ಲೀ
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ - ₹107.04/ಲೀ
ತಮಿಳುನಾಡು - ₹106.53/ಲೀ
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ - ₹105.57/ಲೀ
ಮಿಜೋರಾಂ - ₹104.24/ಲೀ
ಮಣಿಪುರ - ₹104.14/ಲೀ
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ - ₹103.64/ಲೀ
ಅಸ್ಸಾಂ - ₹103.40/ಲೀ
ಜಾರ್ಖಂಡ್ - ₹103.04/ಲೀ
ಪಂಜಾಬ್ - ₹102.97/ಲೀ
ಗೋವಾ - ₹101.15/ಲೀ
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ - ₹101.01/ಲೀ
ಪುದುಚೇರಿ - ₹100.76/ಲೀ
ಹರಿಯಾಣ - ₹100.72/ಲೀ
ಮೇಘಾಲಯ - ₹99.69/ಲೀ
ದೆಹಲಿ - ₹99.51/ಲೀ
ಗುಜರಾತ್ - ₹99.23/ಲೀ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ - ₹99.05/ಲೀ
ಚಂಡೀಗಢ - ₹98.97/ಲೀ
ಉತ್ತರಾಖಂಡ - ₹98.29/ಲೀ
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ - ₹97.19/ಲೀ
ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿ - ₹97.12/ಲೀ
ದಮನ್ ಮತ್ತು ದಿಯು - ₹96.93/ಲೀ
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ - ₹86.46/ಲೀ
ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೂ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ದರವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
