ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದು, ಹೊರಗೆ ಜಾತ್ಯಾತೀತ; ಧರ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅಗತ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆದ ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, ನಿಜವಾದ ಹಿಂದೂ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲ್ಲಾಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ, ಯುವಕರ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರುವ ಪರೋಕ್ಷ ಆಶಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಜವಾದ ಹಿಂದೂ ಆಗಿರುವವನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಕನಿಷ್ಠವೆಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆದಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ಪೊಲ್ಲಾಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಶಾಮುಕ್ತಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ‘39 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರು ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು. 2031ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಹೀಗೇ ಆಗಲಿದೆ’ ಎಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ತಾವೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪರೋಕ್ಷ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ 'We the Leaders' ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ನಂತರ, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು, ಅದು ನಂತರ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, 2026 ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 39 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
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