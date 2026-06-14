ರಾಜಕೀಯ ಎಂಟ್ರಿ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ರಾಘವ; ವಿಜಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ?
ನಟ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅವರು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಹೊಸ ಸಂಘಟನೆ 'We The Leaders' ಸೇರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣ ಆರಂಭದ ಸುಳಿವು
ನಟ ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಲಾರೆನ್ಸ್ ಘೋಷಣೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲಾರೆನ್ಸ್, ನನಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾತು ಯಾಕೆ?
ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು "We The Leaders" ಎಂಬ ಹೊಸ ಜನಪರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆ ಶುರುವಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದಾಗಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಹೊಸ ಸಂಘಟನೆ
ಲಾರೆನ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಹೊಸ ಸಂಘಟನೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಪ್ತತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರಿಗೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ವಲಯದ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳೇ ಇಂತಹ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
ವಿಜಯ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಘೋಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲ
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾರೆನ್ಸ್, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರುವುದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಕೂಡ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸದ್ಯ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಊಹಾಪೋಹಗಳಾಗಿವೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವ
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಪ್ರಭಾವ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರ ಬಳಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅದು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೇ ಆದರೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆ ಮತ್ತು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ, ಎರಡೂ ವಿಚಾರಗಳು ಸದ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
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