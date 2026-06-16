- Home
- News
- India News
- ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಳಗಿನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ!
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಳಗಿನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ!
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಶೌಚಾಲಯದೊಳಗೆ 'ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲಾರ್ಮ್ ಬಟನ್'(Train toilet emergency button) ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯವಾಣಿ 139 ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈ ಲೇಖನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ/ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಿಳೆಯರು ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಂಬುದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಳಕಳಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಚೇಷ್ಟೆ ಅಥವಾ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
ಶೌಚಾಲಯದ ಒಳಗೂ ಇದೆ 'ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್':
ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳ ಶೌಚಾಲಯದ (Toilet) ಒಳಗೆ 'ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲಾರ್ಮ್ ಬಟನ್' (Emergency Alarm Button) ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ನೀವು ಸೀಟಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಶೌಚಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟನ್ ಒತ್ತಬಹುದು. ಇದು ಅಪಾಯದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೆರವು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅಲಾರ್ಮ್ ಬಟನ್ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರೈಲು ಬೋಗಿಯ ಒಳಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 139 ಅನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು.
ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ:
ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಶೌಚಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಬಡಿಯಿರಿ ಅಥವಾ ಶೌಚಾಲಯದ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಿಂದ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ನಂಬಿಕಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುವವರೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬೇಡಿ.
ಸೀಟು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರ:
ಪ್ರಯಾಣದ ಮೊದಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸೀಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಓಡಾಡುವ ಮಧ್ಯದ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಜಾಗರೂಕತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೂ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ