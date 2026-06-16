- Home
- Karnataka Districts
- KSR Bengaluru ಕಾಮಗಾರಿ: 2 ತಿಂಗಳು ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರುಪೇರು, 58 ರೈಲು ರದ್ದು! ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಯ!
KSR Bengaluru ಕಾಮಗಾರಿ: 2 ತಿಂಗಳು ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರುಪೇರು, 58 ರೈಲು ರದ್ದು! ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಯ!
ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ, ಮುಂದಿನ 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ. ಹಲವು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಬಂಧ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಸಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ (KSR) ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಅಡಚಣೆಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ. ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಗತಿ ಶಕ್ತಿ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಯಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಈ ಬೃಹತ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 16ರ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 58 ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 116ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4 ರೈಲುಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 26 ರೈಲುಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಚಲಾಯಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ರೈಲುಗಳನ್ನು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ 5 ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 15ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಅವುಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಕಷ್ಟ
ಈ ಯಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಭಾಗದ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೀರಲಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಅಥವಾ ಅಶೋಕಪುರಂ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ 16 ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಉಪನಗರಗಳು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನೊಳಗಿನ ವಿವಿಧ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 9 ಪ್ರಮುಖ ಮೆಮು (MEMU) ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಿರುವ ರೈಲುಗಳು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಇತರ ಉಪನಗರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿವೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 10 ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆಯಾದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸದೆ ಕೇವಲ ಅವುಗಳ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣದಿಂದ ಸಿಗಲಿರುವ 5 ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಈ ಯಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರ ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಲನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಾಗಲೇ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರ ಹಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ 24 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ದದ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7ರ ಉದ್ದವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 460 ಮೀಟರ್ಗಳಿಂದ 600 ಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲದ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗವು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ರವಾನಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ರೈಲುಗಳ ಏಕಕಾಲಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ರವಾನೆಗಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಚಾಲಿತ ಬಿಂದುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರೈಲುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಯಶವಂತಪುರ ಗ್ರಿಡ್ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ 2 ಪ್ರಮುಖ ಯಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಎರಡನೇ ಯೋಜನೆಯು ಯಶವಂತಪುರ ಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕನಮಾಡಿ ಅವರು, ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರೈಲುಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ರವಾನೆಗಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಅವರು, ಇದರ ಮುಂದಿನ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇದಿಕೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳ ನಿಲ್ದಾಣ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಶೇಷ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಜುಲೈ ಕೊನೆಯ ವಾರದಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ 3ರವರೆಗೆ: ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು (26751) ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬದಲಿಗೆ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೆಳಗಾವಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ (26752) ಯಶವಂತಪುರದಿಂದಲೇ ಮರಳಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು (22232) ಯಲಹಂಕ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅಂದರೆ ಮರಳಿ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ (22231) ಹೊರಡಲಿದೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು (20661) ಕೂಡ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
ಜುಲೈ 31 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 3 ರವರೆಗೆ: ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬರುವ ಧಾರವಾಡ-ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ (20662 ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡರೆ, ಎರ್ನಾಕುಲಂನಿಂದ ಬರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ (26652) ಕೆಆರ್ ಪುರಂ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿಸಲಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ 4 ರವರೆಗೆ:ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಎರ್ನಾಕುಲಂಗೆ ಹೋಗುವ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಎರ್ನಾಕುಲಂ ವಂದೇ ಭಾರತ್ (26651) ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮಂಟ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ 3 ರವರೆಗೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲಾದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (22691) ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬದಲಾಗಿ ಯಶವಂತಪುರ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲೇ ನವದೆಹಲಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡಲಿದ್ದು, ಅದರ ಜೋಡಿ ರೈಲು (22692) ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ 29 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರವರೆಗೆ: ಇನ್ನು ದೆಹಲಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲಾದ ನವದೆಹಲಿ-ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (12628) ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಬದಲಾಗಿ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಜೋಡಿ ರೈಲು ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ 3 ರವರೆಗೆ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲೇ ನವದೆಹಲಿಯ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.