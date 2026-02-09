- Home
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಪ್ರಕಟವಾಗದ ಪುಸ್ತಕ: ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ FIR
ಮಾಜಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಎಂಎಂ ನರವಾಣೆ ಅವರ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗದ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ 'ಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ' ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕಟವಾಗದ ಪುಸ್ತಕ ಸೋರಿಕೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು
ನವದೆಹಲಿ: ಮಾಜಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಎಂಎಂ ನರವಾಣೆ ಅವರ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗದ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾದ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವೂ ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೊರಗೆ ಹಾಗೂ ಒಳಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 'ಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ' ಎಂಬ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪೂರ್ವ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯ ನಂತರ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವಕ್ತಾರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನುಮತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ರಾಂಡಮ್ ಹೌಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅದೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಟೈಪ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಪುಸ್ತಕದ ಪಿಡಿಎಫ್ ಪ್ರತಿಯು ಕೆಲವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖಪುಟವನ್ನು ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೂ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಈ ಆರೋಪ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು, ವಿಶೇಷ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವಿವಾದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇಕೆ?
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಗಡಿ ವಿವಾದವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಿಂದಲೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯೊಂದರ ಲೇಖನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಅಂತಹ ಉಲ್ಲೇಖದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ
ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ, ವಿವಾದದ ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನ, ಅವರು ಪುಸ್ತಕದ ಮುದ್ರಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಆವರಣಕ್ಕೆ ತಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಇದು ಮಾಜಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ (COAS) ಜನರಲ್ ಎಂಎಂ ನರವಾಣೆ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ 'ಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ' ಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಮಂಜೂರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ನೀಡುವೆ ಎಂದಿದ್ದ ರಾಹುಲ್
ಆದರೆ ಇದ್ಯಾವುದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಾಟಕೀಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುವ ಪುಸ್ತಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಬರುವ ಧೈರ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬಂದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂದರೆ, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ ನರವಾಣೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಪುಸ್ತಕವು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹಿಂದೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಚೀನೀ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಭಾರತದ ಗಡಿಯತ್ತ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಎ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಲ್ಲ, ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ದೂರಿದ್ದರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತನಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ದೇಶವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರಿಸಲು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ ಮೂಲಕ, ಆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ 2020 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಗಡಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಗಾಂಧಿಯವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಇವು ತಪ್ಪು ಸಂಗತಿಗಳು, ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿ: ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಥ್
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಗಾಲ್ವಾನ್ ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜನಾಥ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಯಕರು, ಪ್ರಕಟವಾಗದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ವಿಚಾರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಸಂಸತ್ತಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಲೇಖಕ ಜನರಲ್ ನರವಾಣೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಗದೇ ಹೋದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದಾಗ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ; ಈ ಸದನವು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ನರವಾಣೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದರು?
ಪ್ರಕಾಶಕರಾದ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ 2023 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮುಂಗಡ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದವರೆಗೂ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಐಟಂ ಯಾವಾಗ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಸೌಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ (ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ) ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರಕಾಶಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
