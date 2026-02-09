Latur ZP Results 2026: ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಲಾತೂರ್ನ ಫಲಿತಾಂಶವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ತಂಗಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ (ಫೆ.9): ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 12 ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವೇ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾತೂರ್ನ ಫಲಿತಾಂಶವು ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ.
ಗೆಲ್ಲುವ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಜಯ ಕಂಡಳು
ಲಾತೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೇನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮ್ಖೇಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಸೋದರಿಯರು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಆಶಾತಾಯಿ ಭಿಸೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ಕ ಸರಿತಾ ಭಿಸೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಗಿ ಆಶಾತಾಯಿ ಭಿಸೆ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಕ್ಕ ಸರಿತಾ ಭಿಸೆ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾತೂರ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟ
ಲಾತೂರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ 59 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 18 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಎನ್ಸಿಪಿ 12 ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆ 1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು 31 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಹಾಯುತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಲಾತೂರ್ನಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 23 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು, ಶಿವಸೇನೆ ಠಾಕ್ರೆ ಗುಂಪು 1, ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಗುಂಪು 1 ಮತ್ತು ಇತರರು 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲಾತೂರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರೂ, ಈ ಮಹಾವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿ ಸೋಲು ಕಂಡಂತಾಗಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುತಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 12 ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ 7 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಧುದುರ್ಗ, ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರ, ಪರ್ಭಾನಿ, ಧರಶಿವ, ಲಾತೂರ್, ಸತಾರ ಮತ್ತು ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ರಾಯಗಢ ಮತ್ತು ರತ್ನಗಿರಿಯ 2 ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಶಿವಸೇನೆ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆ. ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಎನ್ಸಿಪಿ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ.