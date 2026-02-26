- Home
- News
- India News
- ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತೀಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಪಯಣಿಸಿದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ವಿಮಾನದ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್
ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತೀಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಪಯಣಿಸಿದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ವಿಮಾನದ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಯು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ವಿಮಾನವು ಈಗ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಮಾನ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತೆರಳಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋ
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತೆರಳಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎರಡು ಇತಿಹಾಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಸತ್ನ ಉನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ವಿಮಾನವೂ ಕೂಡ ಈಗ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಹೌದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತೀಹೆಚ್ಚು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ವಿಮಾನ ಇದು ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಮಾನ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ವಿಮಾನವು ಫ್ಲೈಟ್ರಾಡರ್ 24 ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಮಾನ ಎನಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಓಮನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ವಿಮಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿ ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಫ್ಲೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಲೈಟ್ರಾಡರ್ 24 ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ವಿಮಾನವು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿಮಾನ ಎನಿಸಿತು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ತಪ್ಪಿಸಿ ಪಯಣ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜನರ ಕುತೂಹಲದಿಂದಾಗಿ, ಫ್ಲೈಟ್ರಾಡಾರ್ 24 ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿಮಾನವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಮಾನ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯ್ತು. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ವಿಮಾನವೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಓಮನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮೂಲಕ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿ ಬೆನ್ ಗುರಿಯನ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಳಿಯಿತು.
ಇಸ್ರೇಲಿ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಸಭೆಗಳು, ಸಂಭಾವ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು 2017 ರ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಅಪರೂಪದ ಭೇಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಭೇಟಿಯೂ ಬಲವಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಿಮಾನವು ದೆಹಲಿಯ ಪಾಲಂ ವಾಯುಪಡೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಾದ್ಯಂತ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ತಲುಪಿದೆ.
9,225 ಜನರಿಂದ ವಿಮಾನದ ನೇರ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್
ಫ್ಲೈಟ್ರಾಡಾರ್ 24 ರ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ವಿಮಾನ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಜೋರ್ಡಾನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, 9,225 ಜನರು ಅದನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವುದು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಈ ವಿಮಾನವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2026 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಪಾಲಂ ವಾಯುಪಡೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟ ಈ ವಿಮಾನ ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲಕ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಓಮನ್ ತಲುಪಿತು. ನಂತರ ಅದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ನಂತರ ವಿಮಾನವು ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬೆನ್ ಗುರಿಯನ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಿತು. ಭಾರತದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ನೇರ ವಿಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ವಿಮಾನದ ವಿಶೇಷತೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಬಳಸುವ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನವಾದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಈ ವಿಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಂರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೋಯಿಂಗ್ 777-300ER ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿ
ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಜುಲೈ 2017 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲದಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಗರಿ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಗರಿ ದ್ವಾರಕೆಯ ಗೋಮತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಮೀನು
ಸಂಭಾವ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ
ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ 'ದಿ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಪೋಸ್ಟ್' ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನು ಅವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವಿರುವ ವಿಶೇಷ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 'ನಮಸ್ತೆ' ಮತ್ತು ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಶಾಲೋಮ್' ಎಂಬ ಪದಗಳಿದ್ದವು, ಎರಡರ ಅರ್ಥ 'ಹಲೋ' ಆಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಮಾಚಲ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ: ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ