ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಸಂಸತ್ತು 'ನೆಸೆಟ್‌'ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್‌ಗಾಗಿ 'ಗಾಝಾ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆ'ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಮೋದಿಯವರನ್ನು 'ಸಹೋದರ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದು, ಈ ಭೇಟಿ ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಬುಧವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಸಂಸತ್ತು 'ನೆಸೆಟ್‌'ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅವರು, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ನೇತೃತ್ವದ 'ಗಾಝಾ ಶಾಂತಿ' ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಮೋದಿ, ನೆಸೆಟ್‌ ಅನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇದು ಅವರ ಎರಡನೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ.

ನೆಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಾಝಾ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮೋದಿ ಬೆಂಬಲ

ಗಾಝಾ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿಯ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಭಾರತ ಈ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ದೃಢವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. 'ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವು 'ಅಬ್ರಹಾಂ ಒಪ್ಪಂದ'ಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹಿಂದಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಮೋದಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಎಂದ ನೆತನ್ಯಾಹು

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. 'ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಮಹಾನ್ ಸ್ನೇಹಿತ, ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೈತ್ರಿಯ ದೊಡ್ಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕ' ಎಂದು ಅವರು ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. 'ನರೇಂದ್ರ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿಯಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಭೇಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ನನಗೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ... ಜೆರುಸಲೇಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ' ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು. ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು 'ಸ್ನೇಹಿತನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ' ಎಂದು ಕರೆದರು. ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. 'ನಾವು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು.

Related Articles

Related image1
PM Modi Israel Visit: ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್ ದೋಸ್ತಿ; ಮೋದಿ ಪ್ರವಾಸದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
Related image2
Dina Semte: ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಹಾಡಿದ ಮಣಿಪುರದ ಅಂಧ ಗಾಯಕಿ! ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

'ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ': ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ನೆಸೆಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ವಾಗತ

ನೆಸೆಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಮೀರ್ ಓಹಾನಾ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸದನವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಎಂದರು. 'ಇಂದು, ನೆಸೆಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ, ನೆಸೆಟ್ ಅನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ' ಎಂದು ಓಹಾನಾ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ವಾತಾವರಣ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಸದಸ್ಯರು 'ಮೋದಿ, ಮೋದಿ' ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ, ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಾರಾ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ನೆಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಟೆಲ್ ಅವೀವ್‌ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂದಿಳಿದ ನಂತರ ಆರಂಭವಾದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಯ ಪ್ರಮುಖಾಂಶ ಇದಾಗಿತ್ತು. (ANI) (ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)

YouTube video player