ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟಾಯ್ಲೆಟ್’ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ!
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೃದಯಾಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗಳ ಸಂಭವವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಸುವಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಸುವಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹಠಾತ್ ಒತ್ತಡವು ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಈ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಬದಲಾವಣೆ
ಶೀತ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ದೇಹವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಹದ ಬಾಹ್ಯ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಅಥವಾ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಒಳಗೆ ಶಾಖವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಕುಚಿತತೆಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ದೇಹವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ತನ್ನ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಕಂಬಳಿ ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತಣ್ಣನೆಯ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಈ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳುವುದು
NCBI ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಉಂಟಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ವೆಲ್ಸಾಲ್ವಾ ಮೆನ್ಯೂವರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುರ್ಬಲ ಹೃದಯ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಶೀತದಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಕೋಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣನೆಯ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಈ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೃದಯದ ಲಯವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿರಬಹುದು.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಪಾಯ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ?
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಹೃದಯದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಇತರ ಕಾರಣಗಳು
ಹೃದಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹದಗೆಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಲಹೆಗಳು
- ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತುರಪಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಶೌಚಾಲಯದ ಸೀಟು ಮತ್ತು ನೆಲ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
- ಹೃದ್ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
- ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ತಪಾಸಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
