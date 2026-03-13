ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗು ಇದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ ನೋಡಿ
Pregnancy Symptoms Of Boy Vs Girl conceiving ನೀವು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವವು ನೋಡಿ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದರೆ
ಮಗುವಿನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 140 ಬಡಿತಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಕೆಳಗೆ ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಅರಳಿದೆ.
ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ವಾಕರಿಕೆ ಅನುಭವವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಸ್ತನವು ನಿಮ್ಮ ಎಡ ಸ್ತನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಹಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಹಂಬಲ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಒಣಗಿದಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರವು ಗಾಢ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ.
ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗು ಇರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 140 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯು ದುಂಡಗಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೀವ್ರ ಬೆಳಗಿನ ವಾಕರಿಕೆಯಿಂದ .ನಿಮ್ಮ ಎಡ ಸ್ತನವು ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಸ್ತನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಖಾರ ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಗನನ್ನು ಹೊಂದುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು?
ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ . ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಂದ ನಂತರವೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ವಾಸನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ .ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮಲಗುತ್ತೀರಿ.
ಗಮನಿಸಿ
ಇವು ಕೇವಲ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗಳಾಗಿದ್ದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ.
