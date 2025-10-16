Winter Fruits To Avoid: ಮರೆತೂ ಕೂಡ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಯಾಕೆ?
ಚಳಿಗಾಲವು ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಹಣ್ಣುಗಳ ಕಾಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ. ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳೇನೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
ಈ ಎರಡು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ತಂಪು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ತಂಪು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶೀತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಲಕ್ಷಣ.
ಎಳನೀರು
ಎಳನೀರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಫವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಎದೆಯ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಶೀತದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ.
ದ್ರಾಕ್ಷಿ
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಶೀತ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಮ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಶೀತ ಸ್ವಭಾವವು ಕಫವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಗಂಟಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಶೀತವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಎಷ್ಟೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಅವುಗಳ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಲೋಳೆ (ದಟ್ಟಣೆ) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಲರ್ಜಿ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆವಕಾಡೊ
ಆವಕಾಡೊ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯದವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಅಂಶವು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಎದೆಯ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆವಕಾಡೊ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.