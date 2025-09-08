ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು (ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್) ರಷ್ಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದೀಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಸ್ಕೋ: ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು (ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್) ರಷ್ಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದೀಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಆಧರಿತ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ ಪೂರ್ವ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್‌ ಟ್ರಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ಗೆ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಲಸಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

‘ಎಂಟರೋಮಿಕ್ಸ್‌’ ಹೆಸರಿನ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ ಅನ್ನು ಪೂರ್ವ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್‌ ಟ್ರಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಟ್ಯೂಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಟ್ಯೂಮರ್‌ನ ಗಾತ್ರವನ್ನೂ ಕುಗ್ಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಫೆಡರಲ್‌ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್‌ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಎಫ್‌ಎಂಬಿಎ) ಹೇಳಿದೆ.

ಎಂಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌-19 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಕೋವಿಡ್‌ಗೆ ದುರ್ಬಲ ವೈರಸ್‌ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೊಟೀನ್‌ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

3 ವರ್ಷ ಪ್ರೀ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್‌:

ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಫೆಡರಲ್‌ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್‌ ಏಜೆನ್ಸಿ(ಎಫ್‌ಎಂಬಿಎ)ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ವೆರೋನಿಕಾ ಸ್ಕೊವತ್ಸೋವಾ ಪ್ರಕಾರ, ’ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ವ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್‌ ಟ್ರಯಲ್‌ ಸೇರಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಳಿಕ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್‌ ಟ್ರಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ದೇದೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ ನೀಡಿದರೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ.60ರಿಂದ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ನಿಧಾನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಎದೆ, ದೊಡ್ಡಕರುಳು, ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

- ‘ಎಂಟರೋಮಿಕ್ಸ್‌’ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

- ಕೋವಿಡ್‌-19 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌ ಮಾದರಿಯ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌

- ಪ್ರೀ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್‌ ಟ್ರಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಸಾಬೀತು

- ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಲಸಿಕೆ ಖ್ಯಾತಿ

- ಎಫ್‌ಎಂಬಿಎಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ವೆರೋನಿಕಾ ಘೋಷಣೆ